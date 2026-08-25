Apuñalan hombre cinco veces tras violenta riña en vía pública

Un hombre de 40 años, de apellido Morales, resultó herido tras recibir al menos cinco puñaladas durante una riña ocurrida la madrugada de este martes en Río Segundo de Alajuela.

Incidente ocurrió durante una riña

Según el reporte del OIJ, Morales se encontraba en vía pública cuando, por razones que aún se investigan, habría iniciado una pelea con otro hombre.

Durante la riña, el sospechoso, de apellido Fernández y también de 40 años, presuntamente lo habría apuñalado en al menos cinco ocasiones y luego habría escapado del lugar.

Hombre sospechoso fue detenido

Minutos después, oficiales de la Policía Administrativa detuvieron a Fernández, quien quedó a disposición de las autoridades.

Mientras tanto, Morales fue trasladado al Hospital de Alajuela para recibir atención médica. El caso continúa bajo investigación.

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