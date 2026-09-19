Apuñalan en la cabeza a hombre en Guanacaste

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

Un hombre de 39 años fue trasladado en condición crítica a un centro médico luego de sufrir varias heridas por arma blanca en Belén de Carrillo, Guanacaste.

El incidente ocurrió cerca de las 10:38 p. m. del pasado viernes, cuando las autoridades atendieron al hombre, quien presentaba heridas en la cabeza y una extremidad superior.

Una unidad de Soporte Básico atendió la emergencia y trasladó al paciente a la Clínica de Carrillo.

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De momento, no se indica alguna causa aparente que pudiera provocar el ataque.

Las autoridades atendieron la escena para determinar las circunstancias en que ocurrió la agresión.

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