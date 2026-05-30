Apuñalan brutalmente a hombre y lo dejan en condición crítica

Un hombre fue trasladado en condición delicada al Hospital Maximiliano Peralta luego de resultar herido con arma blanca la tarde de este sábado en Cachí de Cartago.

El incidente ocurrió pasadas las 3:00 p.m., según informó Comunicaciones Cartago. La emergencia movilizó unidades de la Cruz Roja Costarricense y de la Fuerza Pública hasta el sitio donde se encontraba la víctima.

Herida de puñal en la espalda

De acuerdo con la información preliminar, el hombre presentaba una herida de puñal en la espalda, por lo que los cuerpos de emergencia le brindaron atención en el lugar antes de trasladarlo al centro médico.

Las autoridades indicaron que el paciente ingresó al Hospital Maximiliano Peralta en condición delicada.

Autoridades investigan lo ocurrido

Por el momento, las circunstancias que rodean el hecho no han sido esclarecidas.

Oficiales de la Fuerza Pública y otras autoridades competentes mantienen una investigación para determinar qué ocurrió y establecer las posibles responsabilidades en este caso.

Las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han confirmado si existen personas detenidas relacionadas con el incidente.

Emergencia movilizó cuerpos de socorro

La alerta generó una rápida respuesta de los cuerpos de emergencia, que acudieron a la zona para atender al herido y coordinar su traslado al centro médico.

El caso continúa bajo investigación.