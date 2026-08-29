Apuñalan en la espalda a un joven hasta matarlo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó una riña en la que un joven resultó muerto en Heredia.

Durante el enfrentamiento, al ahora fallecido le ocasionaron múltiples heridas en la espalda. Estas lo llevaron a acudir al Hospital San Vicente de Paúl, donde murió.

Al joven lo identificaron con el apellido León, de 18 años. Las autoridades también informaron sobre una segunda víctima, de apellido Salazar, de 28 años, quien requirió traslado médico.

Por su parte, el presunto responsable fue detenido e identificado con el apellido Narváez, de nacionalidad nicaragüense y 29 años.

El suceso ocurrió en San Francisco de Heredia, a eso de la 1:30 a. m. de este sábado 29 de agosto.

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Por: Camila Rosales Méndez

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