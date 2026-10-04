Apuñalan a tres personas en un local comercial

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

Una aparente riña dentro de un establecimiento comercial dejó a tres personas heridas con arma blanca durante la mañana de este domingo, en El Carmen de San José.

Tres personas resultaron heridas

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso ingresó aproximadamente a las 6 a. m., cuando los afectados se encontraban dentro de un establecimiento comercial tipo bar.

En apariencia, los tres hombres protagonizaron una riña con otros sujetos.

Durante el enfrentamiento, los involucrados resultaron heridos con un arma blanca.

Los heridos fueron identificados por sus apellidos como Cerdas, de 20 años; Porras, de 24 años; y Cantillano, de 20 años.

OIJ investiga lo ocurrido

De acuerdo con el reporte judicial, Cerdas presentó una herida en el cuello.

Por su parte, Porras sufrió una lesión en el rostro y Cantillano recibió otra herida en el cuello.

Tras el incidente, los tres hombres recibieron atención médica y fueron trasladados a un centro médico para tratar las lesiones.

Los agentes judiciales mantienen la investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió la riña y quiénes participaron en el enfrentamiento.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

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