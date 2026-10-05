Apuñalan a mujer en la cabeza

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Una mujer adulta resultó gravemente herida tras sufrir múltiples puñaladas en la cabeza y las extremidades superiores.

Los hechos sucedieron en la comunidad de Potrero Grande, en Buenos Aires de Puntarenas.

El informe de la Cruz Roja

La víctima recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

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Por el momento, no se cuenta con más detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la agresión.

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