Apuñalan a mujer en la cabeza

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Una mujer adulta resultó gravemente herida tras sufrir múltiples puñaladas en la cabeza y las extremidades superiores.
Los hechos sucedieron en la comunidad de Potrero Grande, en Buenos Aires de Puntarenas.
La víctima recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.
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Por el momento, no se cuenta con más detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la agresión.
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