Apuñalan a joven dentro de clínica

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Un joven fue víctima de un ataque con arma blanca dentro de una clínica en Tres Ríos, en La Unión de Cartago, frente a la mirada de otros pacientes.

Videos grabados en el lugar muestran los momentos posteriores a la agresión. En uno de ellos, una persona relata parte de lo ocurrido dentro del centro médico.

Se desconoce estado de salud del joven

Tras el ataque, el sujeto recibió atención médica en el sitio. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información sobre su estado de salud.

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Tampoco trascendieron detalles sobre las circunstancias que provocaron la agresión ni sobre la identidad de la persona responsable.