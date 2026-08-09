Durante horas de la madrugada, autoridades reportan un ataque con arma blanca donde un hombre resultó en condición crítica.

Según la versión preliminar que brindó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima estaba en su vivienda cuando un hombre habría entrado, lo atacó y se dio a la fuga.

A la víctima del suceso lo identificaron con el apellido Loaiciga. Presentaba heridas en el abdomen, las piernas y la espalda.

También, el reporte judicial expresa que habría una segunda víctima femenina, quien también resultó herida. No obstante, aún no la identifican.

Este ataque ocurrió a eso de las 12:54 a. m. de este domingo 9 de agosto, en Alfaro, San Ramón.

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Por: Camila Rosales Méndez

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