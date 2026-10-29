Apuñalan a hombre en el Parque Morazán

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Un hombre de apellido Céspedes, de 34 años, resultó herido a puñaladas tras un altercado ocurrido después de la medianoche de este jueves en el costado noreste del Parque Morazán, en San José.
De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre sufrió heridas en el tórax y el abdomen, por lo que requirió traslado a un centro médico.
La versión preliminar señala que en el sitio se produjo una discusión entre el ofendido y otras personas. En medio del altercado, Céspedes recibió las heridas con arma blanca.
Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José atendieron la escena.
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Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, determinar el móvil de la agresión e identificar a la persona o las personas sospechosas.