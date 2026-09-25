Apuñalan a dos personas frente a escuela

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Dos personas resultaron heridas con arma blanca frente a una escuela en Dulce Nombre de Coronado, San José, durante una emergencia que permanece en desarrollo.

Hombre de 26 años está en condición crítica

Según información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, uno de los pacientes es un hombre de 26 años que presenta una herida por arma blanca en la zona lumbar izquierda.

Los socorristas reportaron un sangrado abundante y realizaron un control de la hemorragia mientras estabilizaban al paciente.

Además, los cuerpos de emergencia describieron al hombre como sudoroso y pálido antes de iniciar su traslado.

La Cruz Roja movilizó al paciente en condición crítica hacia un centro médico para recibir atención especializada.

Atienden a una segunda persona herida

Los equipos de emergencia también atienden a una segunda persona que resultó herida en el mismo hecho.

De acuerdo con la información preliminar, este paciente también se encontraría en condición crítica.

Sin embargo, los socorristas continúan valorándolo en el sitio.

Según el Organismo de Investigación Judicial, de lo que va el 2026, se registran más de 607 homicidios en el país.

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