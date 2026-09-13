Pleito en fiesta termina con hombres apuñalados

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Una actividad social terminó en una riña que dejó a dos hombres heridos con arma blanca la noche de este sábado en San Francisco de Dos Ríos, San José.
El incidente se registró aproximadamente a las 11:15 p. m. dentro de una vivienda, donde, en apariencia, se produjo una pelea.
En medio de la riña, dos hombres resultaron heridos con arma blanca.
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Los afectados fueron identificados con los apellidos Delgado, de 47 años, y Salazar, de 39 años.
Ambos hombres fueron atendidos y posteriormente trasladados al Hospital Calderón Guardia para recibir atención médica.
De momento, las autoridades mantienen el caso en investigación para determinar qué ocurrió y las circunstancias en las que ambos hombres resultaron heridos.