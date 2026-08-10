Pleito afuera de un bar deja tres apuñalados y un muerto

Una riña ocurrida en vía pública, en el sector de San Nicolás de Taras, Cartago, terminó con un hombre fallecido y tres personas heridas con arma blanca.

El enfrentamiento se habría iniciado durante la noche del domingo por razones que aún se desconocen. Uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó a varias personas.

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Tres heridos permanecen en el hospital

Los tres heridos fueron trasladados en condición delicada al Hospital Max Peralta, mientras que un hombre de poco más de 35 años murió producto de las heridas.

Autoridades buscan al responsable

El sospechoso de provocar la agresión huyó del lugar y todavía no ha sido detenido. El OIJ analiza el video y recopila los testimonios de los heridos para esclarecer lo ocurrido.