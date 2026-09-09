Dos puñaladas en la espalda dejan a hombre en condición crítica

Un hombre adulto resultó gravemente herido tras recibir dos heridas con arma blanca en la espalda, durante la madrugada de este martes en Barrio La California, en el distrito Carmen, San José.

Trasladado de emergencia

El reporte de la Cruz Roja Costarricense señala que la emergencia fue atendida a la 1:32 de la madrugada por una unidad de soporte avanzado.

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Los paramédicos estabilizaron al paciente y lo trasladaron en condición crítica al Hospital Calderón Guardia, donde quedó bajo atención médica.