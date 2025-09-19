Primer debate en la Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca sancionar de manera más severa el delito de sicariato en Costa Rica. En total, 39 diputados respaldaron la iniciativa presentada por el partido Nueva República, en medio de la creciente preocupación por el aumento de este crimen en los últimos años.

Penas de 20 a 40 años de cárcel

El proyecto incorpora al Código Penal que establece penas de 20 a 40 años de prisión para quien cause la muerte de otra persona a cambio de dinero o encargo. Esta reforma eleva el castigo, que hasta ahora se aplicaba como homicidio calificado, con una pena máxima de 35 años.

Sanciones para quienes promuevan el sicariato

Además, se adiciona un artículo que impone penas de 3 a 5 años de cárcel a quienes promuevan, ofrezcan o realicen entrenamientos relacionados con el sicariato, buscando frenar también a las estructuras que fomentan esta práctica.

Debate entre expertos y políticos

Aunque la aprobación fue celebrada en el Congreso, algunos especialistas advierten que la medida podría no ser suficiente para detener este fenómeno, al que vinculan directamente con el narcotráfico internacional que opera en el país. También señalan que, en la práctica, los tribunales suelen imponer las penas mínimas, lo que limita el efecto de endurecer los castigos.

Falta el segundo debate

El proyecto deberá ser votado nuevamente en segundo debate y publicado en el diario oficial La Gaceta para convertirse en ley de la República.