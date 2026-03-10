Aproveche los nutrientes de las hortalizas para cubrir necesidades de alimentación

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La ingeniera agrónoma Carol Salazar explicó durante una entrevista en el Jardín de Giros la importancia de consumir hortalizas frescas y de origen orgánico para obtener todos sus beneficios nutricionales.

“La energía que transmitimos por medio del alimento viene desde el suelo. Un suelo rico y saludable transmite eso hasta el proceso final”, señaló.

Recomendó adquirir productos en ferias de agricultores o supermercados que trabajen con productores certificados en buenas prácticas agrícolas.

Destacó que hortalizas como la remolacha y la zanahoria pueden consumirse con sus hojas, ya que estas también contienen vitaminas y antioxidantes. La frescura de los productos, como los cosechados el mismo día, garantiza un mayor aporte nutricional para el organismo.