El Informe del Estado de la Educación revela que más del 90% de los estudiantes aprueban el colegio a pesar de tener conocimientos deficientes en lectura y matemática, lo que expone fallas críticas en el sistema educativo costarricense que prioriza la promoción sobre la calidad del aprendizaje.

Este diagnóstico, presentado por expertos en educación, señala la necesidad de reformar evaluaciones y métodos de enseñanza para asegurar competencias básicas, ya que las deficiencias acumuladas afectan el desarrollo profesional y económico de los jóvenes.

Las implicaciones de este informe podrían impulsar políticas públicas enfocadas en resultados educativos tangibles y no solo en indicadores de aprobación.