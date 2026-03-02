Aprender inglés podría aportar en crecimiento personal y profesional

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El dominio del inglés y el desarrollo de nuevas habilidades se han convertido en herramientas fundamentales de movilidad económica, ya que permiten acceder a oportunidades laborales en transnacionales, empresas extranjeras e incluso fuera del país, explicó la coach de liderazgo y finanzas Mari Rojas.

La especialista destacó que estos conocimientos forman parte del “mapa de oportunidades” que toda persona debe construir identificando sus pasiones, talentos y recursos.

Rojas enfatizó que la inversión en aprendizaje no solo mejora el perfil profesional, sino que multiplica las posibilidades de generar ingresos superiores en mercados cada vez más competitivos y globalizados.