Ante el incremento de la inseguridad en Costa Rica, cada vez más mujeres y jóvenes optan por recibir clases de defensa personal. Un reciente caso en Pérez Zeledón se hizo viral: una mujer se defendió de un hombre que intentó asaltarla, mostrando habilidades que sorprendieron a expertos.

Edgar Fernández, especialista en artes marciales y defensa personal, analizó el video y señaló que “parecía tener noción de técnicas de Jiu-Jitsu o MMA. Si no era así, sus reacciones fueron valientes y efectivas”.

Fernández explicó que, aunque estas técnicas pueden ser útiles, “si la otra persona tiene un arma, la situación puede ser extremadamente peligrosa. Lo ideal es siempre evitar llegar a estos enfrentamientos”. Sin embargo, añadió que “no defenderse tampoco es la solución; la gente debería aprender a protegerse, organizarse en comunidades y participar en patrullajes locales”.

Actualmente, muchas personas buscan entrenamiento práctico en defensa personal, especialmente en disciplinas como Jiu-Jitsu, MMA y karate, con enfoque en situaciones de calle, ataques con cuchillo o asaltos. Fernández aseguró que los entrenamientos ayudan a anticipar riesgos, mejorar la prevención y reaccionar con control en caso de peligro.

“La defensa en la calle no se hace cuando uno quiere, sino cuando se presenta la oportunidad. Estar preparado permite mantener la seguridad y reducir riesgos”, concluyó Fernández.

Tips de expertos para protegerse:

Mantener la atención en espacios públicos y al conducir.

Evitar distracciones con teléfonos u objetos de valor a la vista.

Considerar cámaras de seguridad en casa o local.

Participar en la organización comunitaria y patrullajes vecinales.

Con estas medidas y entrenamiento, los expertos aseguran que la población puede enfrentar la inseguridad de manera más efectiva y segura.

Repase más información en el video adjunto.