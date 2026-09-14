Aprenda sobre rojeces, picor y cambios que pueden revelar problemas de salud

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Las señales en la piel como rojeces, picor o formas irregulares pueden indicar problemas de salud antes de que aparezcan otros síntomas, por lo que es importante prestar atención a los cambios que experimenta la piel.

El Dr. Jorge Luis Sampson Narváez explica que condiciones como el angioma rubí, el carcinoma basocelular o la queratosis seborreica tienen características específicas que permiten identificarlas, y que el carcinoma basocelular es el tipo más frecuente de cáncer de piel en humanos.

El especialista detalla que el melanoma es el tipo más agresivo y peligroso de cáncer de piel, y que reconocer un lunar inofensivo de uno peligroso es clave para una detección temprana.