La hipertensión arterial puede causar insuficiencia renal crónica, según el Dr. Luis Espinoza, especialista en medicina interna, quien detalla que el daño en vasos sanguíneos renales afecta su capacidad filtrante.

El médico explica que este deterioro, que provoca acumulación de toxinas y desechos en el organismo, requiere mantener la presión bajo 130/80 mmHG para prevenir complicaciones graves.

Recomienda revisiones periódicas que incluyan análisis de función renal, cuyo monitoreo continuo permite detectar early signs de afectación y implementar tratamientos oportunos que preserven la salud renal a largo plazo.