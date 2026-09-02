Aprenda sobre infiltración y sus funciones ortopédicas

Las infiltraciones son un mecanismo terapéutico mediante el cual se agrega un medicamento a una articulación o tejido blando para que actúe exclusivamente en la región y ofrezca una acción mucho más rápida en el sitio del dolor.

El Dr. Juan Luis Castro, ortopedista de mano y miembro superior, detalla que se pueden infiltrar desde medicamentos sintéticos hasta agentes biológicos como el plasma rico en plaquetas, dependiendo de la condición del paciente.

El especialista recomienda las infiltraciones para tratar afecciones como el dedo en gatillo, la tendinitis de Quervain o la epicondilitis, pero advierte que no son recomendables para el síndrome del túnel carpiano debido al alto riesgo de dañar el nervio con la aguja.