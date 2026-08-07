Aprenda quiénes realmente deberían usar edulcorantes

El Dr. Alejandro Alfaro, nutricionista, aclara que sustituir el azúcar por edulcorantes no siempre garantiza una alimentación saludable.

El especialista detalla que algunas personas pueden beneficiarse de su uso, mientras que otras podrían desarrollar una falsa sensación de seguridad. Los edulcorantes en polvo o en gotas tienen diferencias importantes, así como su consumo en bebidas light o alimentos ultraprocesados.

El doctor recomienda entrenar el paladar para depender menos de los edulcorantes, especialmente en niños, mujeres embarazadas o personas con diabetes.