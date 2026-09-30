Aprenda qué significa síndrome ovárico metabólico poliquístico

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El dolor relacionado con el síndrome de ovario poliquístico, ahora conocido como síndrome ovárico metabólico poliquístico, se siente principalmente en la parte baja del abdomen o en la región pélvica, a veces irradiándose hacia la zona lumbar o la espalda baja, y cerca del 30% de las pacientes experimentan dolor, presión, pesadez o pinchazos en el bajo vientre.

La Dra. Tessa Van den Boogaard explica qué implicaciones tiene este nuevo enfoque para el diagnóstico y la comprensión integral de la salud de las pacientes, y detalla que los síntomas son de tipo metabólico y hormonal, incluyendo periodos irregulares, acné y exceso de vello.

La especialista señala que las irregularidades del ciclo pueden provocar menstruaciones inusualmente dolorosas y abundantes, que las alteraciones en los niveles de estrógeno y progesterona modifican la intensidad de las contracciones uterinas, y que aunque no existe una cura definitiva, el manejo se centra en controlar los síntomas, corregir los problemas metabólicos y personalizar el tratamiento.