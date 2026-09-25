Aprenda qué pasa con los órganos internos ante una fractura de costilla 

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Si se fractura una costilla, el síntoma principal es un dolor intenso en el pecho que empeora al respirar, toser o estornudar, pero lo más preocupante es lo que puede pasar con los órganos internos si el extremo roto del hueso se desplaza.

El Dr. Iván Quesada Paniagua, cirujano general y de tórax, explica que una punta de hueso filosa puede perforar el tejido pulmonar, acumulando aire y colapsando el pulmón o causando sangrado interno, y que las fracturas en las costillas superiores pueden dañar grandes vasos o la aorta.

El especialista detalla que las costillas inferiores protegen la parte superior del abdomen y, si se rompen, pueden lacerar el bazo o el hígado, mientras que las costillas más bajas de la espalda pueden lesionar los riñones ante un impacto fuerte, por lo que es fundamental identificar cuándo se requiere atención inmediata y fijación quirúrgica.