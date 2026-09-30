Aprenda qué hay detrás de la hinchazón abdominal 

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Esa sensación de “globo” o hinchazón abdominal que afecta tanto a mujeres como a hombres puede estar causada por muchos factores, entre ellos la acumulación de gases y los trastornos relacionados con el aparato digestivo.

El Dr. Marlon Rojas, gastroenterólogo, explica que la flora intestinal descompone los alimentos y produce gases, y que una alteración en esta microbiota aumenta la fermentación, mientras que en el síndrome de intestino irritable el cuerpo percibe como dolorosos procesos normales del intestino.

El especialista detalla que las intolerancias a la lactosa, la fructosa o el sorbitol provocan acumulación de gas e inflamación, que la acumulación de heces genera una fuerte presión en el abdomen, y que tragar aire al comer muy rápido, hablar mientras se come, mascar chicle o beber gaseosas empeora el problema, además de que el estrés activa el cortisol y altera el funcionamiento digestivo.