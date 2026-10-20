Aprenda qué hacer ante un posible ACV mientras llega la ayuda médica

El Dr. Juan Diego Murillo Calvo explica qué hacer ante la sospecha de un accidente cerebrovascular en casa.

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Ante la sospecha de un accidente cerebrovascular en casa, se debe pedir ayuda de inmediato y conocer lo que se debe hacer mientras llega el auxilio puede marcar la diferencia.

El Dr. Juan Diego Murillo Calvo explica que un accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe o se reduce el suministro de sangre a una parte del cerebro, y detalla qué pasa en el cerebro cuando es isquémico y cuando es hemorrágico.

El especialista describe cuáles son los tres o cuatro síntomas definitivos que deben hacer sospechar inmediatamente, como pedirle a la persona que sonría para ver si se cae o se siente entumecido un lado de la cara y que levante ambos brazos para ver si uno se cae hacia abajo o no puede levantarlo, y que repita una frase simple para ver si arrastra las palabras o habla de forma extraña.