Aprenda qué es un coágulo y cómo se forma 

Un coágulo es una masa sólida que se forma cuando la sangre se coagula para detener una hemorragia, pero cuando se forma de manera anormal dentro de un vaso sanguíneo se convierte en un trombo.

El Dr. Paolo Duarte, médico internista, explica que la diferencia entre un coágulo y un trombo es que el primero se forma en respuesta a una lesión mientras que el segundo se genera de manera patológica.

El especialista detalla que estas masas pueden formarse en piernas, pulmones, cerebro o corazón, y que una persona con poca movilidad tiene mayor riesgo de desarrollarlos, aunque existen medicamentos para prevenir y tratar estas complicaciones.