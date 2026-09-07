Aprenda qué debemos observar cuando aparece una picazón o erupción en la piel 

Cuando aparecen picazones, erupciones o lesiones en la piel, reconocer los síntomas determinará el tipo de tratamiento adecuado, por lo que es clave saber distinguir entre condiciones como la psoriasis y la dermatitis atópica.

La Dra. Tatiana Ramírez Vargas, dermatóloga, explica que la psoriasis se caracteriza por escamas blancas gruesas en codos, rodillas, cuero cabelludo y espalda baja, mientras que la dermatitis atópica presenta piel roja, inflamada y ampollada, especialmente en pliegues.

La especialista señala que la psoriasis se relaciona con otras afecciones como la diabetes o la enfermedad cardíaca, y que la exposición al sol puede mejorar los síntomas, mientras que la piel seca puede desencadenar brotes de dermatitis.