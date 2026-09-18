Aprenda por qué puede doler al sentarse

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Sentarse nunca debería causar dolor, y cuando esto ocurre en las mujeres, puede ser una señal clara de que algo en la zona pélvica, muscular o nerviosa necesita atención médica.

El Dr. Sergio Ávila Dacia explica que cuando la endometriosis se localiza detrás del útero o afecta el área recto vaginal y el intestino, la postura al sentarse altera la mecánica pélvica y ejerce presión sobre estas zonas inflamadas, exacerbando el dolor.

El especialista detalla que los pacientes describen presión profunda, dolor sordo en los glúteos o huesos de la pelvis, o incluso una sensación punzante o de quemazón, y recomienda el uso de cojines en forma de “U” o de dona, así como fisioterapia de suelo pélvico para relajar la musculatura.