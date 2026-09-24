Aprenda las señales de depresión que pueden aparecer en adolescentes

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La depresión y la ansiedad son las causas principales de consulta entre los jóvenes, y la mitad de los trastornos mentales adultos comienzan antes de los 18 años, con un pico de aparición o diagnóstico inicial hacia los 14 años.

El Dr. Álvaro Sanabria Mora, médico cirujano, explica que 1 de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental registrado, y que el uso desmedido de smartphones y redes sociales afecta directamente el sueño y eleva los niveles de irritabilidad.

El especialista detalla que el bullying físico y virtual y la constante necesidad de validación dañan de forma temprana la autoestima, y que los signos de alerta que duran más de dos semanas incluyen tristeza, enojo y pérdida de interés en actividades habituales, por lo que recomienda realizar un examen físico y pruebas de laboratorio para descartar problemas de tiroides o anemia antes de derivar a psicología o psiquiatría.