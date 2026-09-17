Aprenda las alertas relacionadas con la salud pulmonar

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

La falta de aire cuando se corre o sube escaleras, la tos que no se va y el cansancio son señales que envían los pulmones y que no se deben dejar pasar, ya que pueden indicar que este órgano está enfermando.

El Dr. Ricardo Alfaro Pacheco, especialista en cirugía general y torácica, explica que el pulmón se enferma principalmente por exposición a sustancias tóxicas inhaladas, infecciones y factores genéticos, y que el humo del cigarro es la causa principal de enfisema, bronquitis crónica y cáncer de pulmón.

El especialista detalla que una tos que dura más de tres a ocho semanas se considera crónica, que los flemas o mocos durante un mes o más pueden indicar inflamación en las vías aéreas, y que el tamizaje pulmonar permite identificar lesiones o nódulos pequeños oportunamente, reduciendo la mortalidad.