Aprenda cuándo una herida puede convertirse en una infección

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Ese pequeño callo, ampolla, rozadura o uña encarnada, aunque no duelan, no se deben dejar pasar, porque una lesión superficial puede convertirse en una llaga que no cicatriza fácilmente debido a la falta de irrigación sanguínea y defensas.

El Dr. Francisco José Carvajal Piedra explica que la diabetes puede provocar daño en los nervios e insuficiencia circulatoria, apagando el “sistema de alarma” del dolor, por lo que cualquier rozadura puede convertirse rápidamente en una úlcera grave o infección.

El especialista detalla que el cuidado de la piel y los pies en el paciente diabético debe ser riguroso y diario, recomendando usar agua y jabón neutro, aplicar crema humectante, cortar las uñas de forma recta, nunca intentar cortar un callo, no caminar descalzo ni siquiera dentro de la casa, usar guantes en las tareas domésticas y mantener los niveles de glucosa controlados.