La horticultura, permite disfrutar de frutas frescas directamente desde el hogar, incluso en espacios reducidos. Asdrúbal, explica que los árboles frutales enanos son ideales para patios y balcones por su tamaño controlado.

Estas variedades mantienen toda la productividad de sus contrapartes tradicionales en un formato compacto. El éxito en el cultivo depende de factores como la calidad de la tierra, el drenaje y la exposición solar. Es fundamental realizar un abonado regular con productos orgánicos para garantizar nutrientes esenciales.

El riego debe ser constante pero moderado para evitar encharcamientos que dañen las raíces.

El tiempo de cosecha varía según la especie, pero generalmente oscila entre seis meses y dos años. La poda formativa durante los primeros años es crucial para desarrollar una estructura fuerte.