Aprenda cómo se relacionan el bruxismo y el dolor de cabeza

El bruxismo, que consiste en apretar o rechinar los dientes de manera involuntaria, puede provocar dolor de cabeza debido a la tensión excesiva que genera en los músculos de la mandíbula, el cuello y la cabeza.

La Dra. Yendri Palma detalla que este dolor suele manifestarse como una cefalea tensional que puede extenderse hacia las sienes, la frente y la nuca.

La especialista explica que el bruxismo también afecta la articulación temporomandibular y puede causar dolor cervical o sensación de presión en los oídos, por lo que es clave identificar si los dolores de cabeza están relacionados con este hábito para recibir el tratamiento adecuado.