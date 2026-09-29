Aprenda cómo se produce un desmayo

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Un síncope ocurre cuando el cerebro deja de recibir temporalmente suficiente flujo sanguíneo, oxígeno y presión arterial, y desencadenantes como ver sangre, estar de pie durante mucho tiempo o el calor hacen que la presión arterial y las pulsaciones bajen de golpe.

El Dr. Manfred Brealey explica que no todos los desmayos cuentan la misma historia, y que si una persona se desvanece después de ver sangre y previamente sintió calor, náuseas o visión borrosa, el cuadro puede ser compatible con un síncope vasovagal.

El especialista detalla que si la pérdida de conocimiento ocurre sin aviso, durante el ejercicio, mientras la persona está acostada o acompañada de palpitaciones, la situación cambia y es necesario investigar una posible causa cardíaca, como arritmias o problemas estructurales del corazón.