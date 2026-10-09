Aprenda cómo protege el estrógeno la salud de las mujeres

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Con la bajada de los estrógenos, las mujeres pierden el efecto protector que ejercen y se incrementa el riesgo de desarrollar condiciones graves.

El Dr. Armando Rojas Piza, ginecólogo y obstetra con maestría en endometriosis, explica que los estrógenos actúan como un escudo natural para el organismo de la mujer, y que al llegar el descenso drástico de los estrógenos se debilita esa acción protectora.

El especialista detalla que estas hormonas producidas por los ovarios también influyen en los huesos, la salud cardiovascular, la piel, el ánimo y el sistema urinario.

Además, explica que antes de la menopausia los estrógenos ayudan a mantener las arterias elásticas, estimulan el colesterol bueno y controlan el malo.