Aprenda cómo los mastocitos pueden ayudar a explicar el dolor de la fibromialgia

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La ciencia médica está abriendo una nueva ventana de esperanza para los pacientes con fibromialgia, y estudios recientes revelan una conexión clave entre este síndrome de dolor crónico y los mastocitos, células del sistema inmunitario que maduran cerca de los nervios de la piel.

El Dr. Gabriel Carmona Rojas, especialista en medicina funcional y precisión, explica que los mastocitos, al hallarse junto a las terminaciones nerviosas, son responsables directos de la hipersensibilidad al dolor, y que cuando liberan de forma excesiva histamina y otras sustancias provocan síntomas en piel, digestión, cardiovascular y reacciones alérgicas severas.

El especialista detalla que la histamina está detrás del dolor y hasta de la ansiedad, y que el tratamiento con mayor evidencia sigue siendo el ejercicio físico progresivo, la terapia cognitivo-conductual y el buen manejo del sueño.