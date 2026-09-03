Aprenda cómo lo que sembramos en el intestino puede marcar la diferencia

Nuestra microbiota es como un jardín interior donde lo que sembramos con nuestros alimentos puede florecer en salud o marchitarse en inflamación, dependiendo de la diversidad de bacterias que la habitan.

El Dr. Claudio Murillo, gastroenterólogo, explica que un jardín con una sola especie de planta es frágil, mientras que un espacio con flores y árboles es equilibrado y resistente.

El especialista señala que las bacterias buenas producen más del 90% de la serotonina y que, para cultivar este jardín, se debe consumir una variedad de colores y fibras en el plato, evitando que las bacterias dañinas se multipliquen y se apoderen del lugar.