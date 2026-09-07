Aprenda cómo funciona la terapia nasal con láser

Existen terapias que buscan ayudar a disminuir la inflamación y mejorar los síntomas nasales, y una de ellas es la terapia nasal con láser, que utiliza luz de baja intensidad aplicada directamente en la nariz.

La terapeuta Andrea Esquivel explica que esta luz, al entrar en contacto con la mucosa nasal, ayuda a reducir la inflamación y mejorar la respiración en personas con congestión nasal crónica.

La especialista detalla que el procedimiento se realiza con un equipo especializado, la sesión dura pocos minutos y el paciente no siente dolor, lo que la convierte en una opción para quienes sufren de rinitis o inflamación nasal persistente.