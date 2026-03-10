Aprenda cómo enfrentar ataques de ansiedad

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El psiquiatra Dr. Osvaldo Farías Garita explicó cómo identificar un ataque de ansiedad. Señaló que se trata de una reacción intensa del cuerpo ante la percepción de un peligro o estrés, que activa el sistema de huida y libera neurotransmisores como dopamina y noradrenalina.
“Es muy importante saber que la ansiedad no es peligrosa y no está relacionada con el corazón o los pulmones, sino con una activación del sistema nervioso”, aclaró.
Los síntomas incluyen taquicardia, dolor en el pecho, mareos e hiperventilación. Para diferenciarla de un ataque cardíaco, el especialista recomendó identificar si hay un detonante, generalmente un pensamiento catastrófico sobre el pasado, el futuro o la mente de otra persona.