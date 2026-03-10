Aprenda cómo enfrentar ataques de ansiedad

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El psiquiatra Dr. Osvaldo Farías Garita explicó cómo identificar un ataque de ansiedad. Señaló que se trata de una reacción intensa del cuerpo ante la percepción de un peligro o estrés, que activa el sistema de huida y libera neurotransmisores como dopamina y noradrenalina.

“Es muy importante saber que la ansiedad no es peligrosa y no está relacionada con el corazón o los pulmones, sino con una activación del sistema nervioso”, aclaró.

Los síntomas incluyen taquicardia, dolor en el pecho, mareos e hiperventilación. Para diferenciarla de un ataque cardíaco, el especialista recomendó identificar si hay un detonante, generalmente un pensamiento catastrófico sobre el pasado, el futuro o la mente de otra persona.