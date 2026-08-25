Aprenda cómo elegir alimentos y texturas cuando cuesta tragar

Cuando se sufren problemas de masticación y deglución, es fundamental incluir alimentos de textura suave, triturados o líquidos espesos para evitar atragantamientos.

La nutricionista clínica Maricel Cruz Rodríguez propone opciones como puré de papa enriquecido, batidos energéticos y atol de avena para quienes experimentan que la comida se atora en la garganta.

La especialista detalla que estas texturas son seguras para personas con debilidad en los músculos de la garganta, causada por daños en nervios, reflujo o tumores.