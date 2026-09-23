Aprenda cómo diferenciar una infección urinaria de una infección vaginal

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Aunque comparten síntomas como el ardor, una infección urinaria y una infección vaginal tienen diferencias claras que pueden hacer dudar a quien las padece, por lo que es clave saber distinguirlas para recibir el tratamiento correcto.

El Dr. Roberto Morales Murillo, ginecólogo y oncólogo, explica que la infección vaginal ocurre por un desequilibrio en la flora que permite la proliferación excesiva de bacterias, hongos o parásitos, mientras que la infección urinaria afecta la uretra, la vejiga o los riñones por bacterias como la Escherichia coli.

El especialista detalla que la cistitis provoca ardor al orinar y urgencia frecuente de ir al baño, y que la pielonefritis, más grave, causa fiebre, escalofríos y dolor en la espalda baja, por lo que recomienda no tomar antibióticos por cuenta propia ante un ardor.