Aprenda cómo detectar alteraciones de glucosa antes de desarrollar diabetes

La doctora Karla Lara Campos, microbióloga química clínica, explica en qué consiste el síndrome metabólico y cómo su detección temprana puede prevenir la diabetes tipo 2.

La especialista detalla que la combinación de alteraciones en glucosa, lípidos, presión arterial y grasa abdominal aumenta el riesgo cardiovascular y metabólico. La profesional recomienda prestar especial atención a personas con sobrepeso o antecedentes familiares, para quienes los exámenes de laboratorio resultan fundamentales.

Asimismo, la especialista define los valores específicos de glucosa, triglicéridos y colesterol HDL que permiten establecer un diagnóstico preciso.