Aprenda cómo debe prepararse antes de una cirugía una persona con diabetes e hipertensión

Si le programaron una cirugía y sufre de diabetes e hipertensión, es fundamental organizarse con anticipación para proteger su salud durante y después de la operación, evitando complicaciones como infecciones o caídas de azúcar.

El Dr. Jorge Espitaleta explica que semanas antes de la cirugía se debe asistir a una evaluación preoperatoria, anotar el nombre exacto, la dosis y la hora de cada medicamento, incluyendo vitaminas y suplementos naturales.

El especialista detalla que la metformina debe suspenderse de 24 a 48 horas antes de la cirugía, que la insulina se reduce la noche anterior o la mañana de la operación, y que medicamentos como la aspirina y warfarina se deben suspender varios días antes para mitigar el riesgo de hemorragias.