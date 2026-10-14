Aprenda cómo cuidar una herida quirúrgica durante la recuperación 

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Tras una cirugía, una de las preocupaciones más comunes es el cuidado de la herida, y conocer las medidas efectivas para evitar infecciones garantiza una recuperación más rápida y segura.

El Dr. José Ernesto Sánchez Altamirano explica que los cuidados e higiene no son los mismos para una herida cocida o con grapas, y detalla cuál es la forma correcta en que el paciente o su cuidador debe lavarse las manos antes de tocar la herida.

El especialista también menciona qué materiales básicos hay que tener listos en casa antes de empezar la limpieza.