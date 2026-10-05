Aprenda cómo afrontar la rehabilitación después de un derrame cerebral

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Después de un derrame cerebral, recuperar las actividades cotidianas puede convertirse en uno de los mayores desafíos para el paciente y su familia, y la terapia física forma parte de la rehabilitación para mejorar la movilidad, el equilibrio y la capacidad de realizar tareas diarias con mayor independencia.

Alonso Meneses, especialista en rehabilitación neurológica, explica qué secuelas físicas puede dejar un derrame cerebral y cómo se determina cuáles son las capacidades que el paciente necesita recuperar primero.

Además, el especialista detalla qué ejercicios y técnicas utiliza el fisioterapeuta para trabajar la fuerza, la coordinación y el control de los movimientos afectados.