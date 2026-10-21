Aprenda cómo actuar si la presión arterial se le sube en casa

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Si una persona presenta una subida de la presión arterial en casa y está sola, es fundamental mantener la calma y conocer el paso a paso para actuar de forma segura mientras llega la ayuda.

El Dr. Jonathan Pla Villalobos, especialista en medicina interna, explica qué hace que se suba la presión y detalla que la presión arterial alta provoca que la sangre golpee o ejerza una fuerza excesiva y constante contra las paredes de las arterias.

El especialista señala que debido a lesiones en la arteria, el colesterol, las grasas y el calcio se pegan y forman placas que estrechan y dificultan el paso de la sangre.