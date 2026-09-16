Aprenda cómo abordar las manchas oscuras en la piel 

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Las manchas oscuras en la piel son una de las afecciones más frecuentes en la barrera cutánea, y el sol es uno de los principales desencadenantes, ya que el acné, las heridas y la inflamación pueden dejar manchas difíciles de eliminar.

La Dra. Mirellis Rubio, especialista en medicina antienvejecimiento, explica que estas imperfecciones requieren un abordaje integral que incluya protección solar, tratamientos tópicos y procedimientos estéticos para devolver a la piel su luminosidad.

La especialista detalla que existen diferentes opciones para abordar las manchas según su origen y profundidad, y que la clave está en la prevención y el cuidado constante para mantener una piel radiante y saludable.