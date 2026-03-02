Aprenda a tratar las piedras en los riñones

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Los cálculos renales, conocidos popularmente como piedras en los riñones, se forman por la acumulación de minerales como calcio, oxalato, fosfato o ácido úrico que el cuerpo no logra eliminar adecuadamente, explicó el urólogo Francisco Cordero Ocampo.

La falta de hidratación concentra estas sustancias en la orina, favoreciendo la cristalización y el crecimiento progresivo de las piedras, que pueden ir desde un tamaño microscópico similar a la arena hasta abarcar por completo la anatomía del riñón.

El especialista advirtió que este proceso es silencioso y lento, por lo que muchas personas desconocen que tienen cálculos hasta que estos comienzan a desplazarse y generar complicaciones.