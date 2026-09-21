Aprenda a preparar unos chiles rellenos que conquistarán su mesa

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Un chile dulce que se despoja de su piel, se viste de relleno y termina bañado en queso gratinado es un tesoro de la mesa costarricense, y su forma tradicional tiene secretos que vale la pena conocer.

Patricia Obando Jiménez, consejera alimentaria, explica qué hace que los chiles rellenos sean una de las recetas más representativas de la cocina tradicional costarricense, cómo se escoge el chile dulce y qué se necesita para el relleno y el gratinado.

La especialista detalla por qué el chile se cocina de una manera particular antes de rellenarlo, cómo se prepara para que quede solo la carnita, por qué la receta lleva doble proceso de cocción y cómo se logra el gratinado con queso en el horno, además de compartir los acompañamientos tradicionales.